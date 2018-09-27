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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 06:21 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:21

المشاركون في قمة كوكب واحد في فندق بلازا في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر 2018

التقى عدد من قادة العالم في نيويورك الأربعاء سعيا لبث الحياة في اتفاق باريس المناخي وسط تراجع العديد من الدول عن التزاماتهم في الاتفاق التاريخي.

وتهدف "قمة كوكب واحد" التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي إلى تسريع تنفيذ الاتفاق المبرم في 2015.

وقال ماكرون للوفود المشاركة في فندق بلازا الفخم في نيويورك "لسنا هنا فقط للتحدث بل لتتم محاسبتنا".

وبعد أن كان ماكرون قد حذر العالم الماضي قائلا "إننا نخسر معركة" التغيّر المناخي دعا الدول إلى زيادة كبيرة للتمويلات الخاصة بالمناخ.

ورغم سيل من الاعلانات والقمم -- منها واحدة في بون في ايار/مايو وفي بانكوك وسان فرانسيسكو هذا الشهر -- بالكاد تحركت معركة المناخ وحل مكان معظم الامال والنوايا الحسنة في اتفاق باريس عدم التحرك.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو 2017 أن الولايات المتحدة ستنسحب فعليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما تراجع زخم دول عدة أخرى.

وتخلى ترامب عن أهداف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي حددها سلفه باراك اوباما بالغاء عشرات القوانين الخاصة بالبيئة.

وألغت استراليا، إحدى أكبر الدول المتسببة بغازات الدفيئة للفرد، خططا لقوننة خفض انبعاثات الكربون.

وفي البرازيل، قال المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الأوفر حظا جايير بولسونارو إنه سيسحب بلاده من الاتفاق في حال انتُخب.

وتنص اتفاقية باريس أيضا على أن تنشئ الدول الغنية صندوقا سنويا بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في الرد على ارتفاع حرارة الكوكب.

ولكن فقط 10 مليارات دولار تم جمعها حتى الآن. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم ثلاثة مليارات واعطت مليارا واحدا فقط -- في فترة اوباما.

وستعقد قمة المناخ الدولية المقبلة في بولندا في كانون الأول/ديسمبر. وانتهت الاجتماعات التحضيرية في طريق مسدود.

وقالت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي باتريشا إسبينوزا "يبدو أن الأمر سينطوي على تحد كبير" وأضافت "لسنا متأكدين بعد ما إذا سنتمكن من إنجاحه لكن ذلك ليس مستحيلا أيضا".

وشارك عدد أقل من قادة العالم في "قمة كوكب واحد" هذا العام والتي نظمها البنك الدولي والأمم المتحدة.

وخلال النهار تمكن المشاركون من الاعلان عن مليارات الدولارات من الاجراءات الجديدة "لازالة الكربون" من الاقتصاد العالمي ومساعدة دول ضعيفة وتمويل الانتقال البيئي في دول نامية وخصوصا في آسيا وإفريقيا.

لكن تلك الالتزامات لا تمثل سوى جزءا صغيرا مما هو مطلوب لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين فوق معدلات الثورة الصناعية.

ويقول الخبراء إن ارتفاع حرارة الأرض يبدو في طريقه لتجاوز ثلاث درجات بحلول 2100.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب