قادة ورؤساء دول العالم يحضرون جنازة كوفي أنان في أكرا
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ناني ماريا، أرملة كوفي أنان تقف أمام نعشه في المركز الدولي للمؤتمرات في أكرا، الأربعاء 12 ايلول/سبتمبر(afp_tickers)
يوارى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان الثرى في مسقط رأسه في غانا الخميس بعد جنازة وطنية يحضرها عدد من زعماء العالم السابقين والحاليين والقادة المحليين وشخصيات من العائلات الملكية.
وتختتم المراسم التي بدأت في المركز الدولي للمؤتمرات في أكرا الساعة 8:30 صباحا بالتوقيتين المحلي وغرينتش ثلاثة أيام من الحداد الوطني على هذه الشخصية الدبلوماسية الموقرة.
ترأس انان الامم المتحدة من 1997 إلى 2006 وكان أول أمين عام من منطقة جنوب الصحراء. وتوفي في 18 آب/اغسطس عن عمر 80 عاما في منزله في سويسرا وبعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض.
ويتوقع أن يحضر الرئيس الحالي للمنظمة الدولة انطونيو غوتيريش الجنازة التي تليها مراسم الدفن في المقبرة العسكرية في العاصمة.
وأكد رؤساء وقادة ساحل العاج وليبيريا وناميبيا وإثيوبيا والنيجر وزيمبابوي حضورهم، بحسب وزير الاعلام في غانا.
كما سيحضر ايضا رؤساء دول من المانيا إلى موريشوس.
ووصف الرئيس الغاني الحالي نانا افوكو-ادو الجنازة بأنها "حدث كبير لبلدنا" ووصف انان بأنه "أحد ألمع رجال جيله".
وكان المواطنون الغانيون وشخصيات أخرى ألقوا نظرة الوداع على جثمان انان منذ عودة نعشه من جنيف الإثنين واستقباله في مراسم رسمية.
ومر آلاف المواطنين امام النعش الذي لف بالعلم الوطني وأحاط به عناصر من الجيش يرتدون الزي الخاص بالمناسبات الرسمية.
وكانت غانا أعلنت الحداد الوطني للأسبوع ونكست كل الأعلام حدادا على أنان.
وغادر كوفي أنان بلده إلى سويسرا للدراسة في جنيف مطلع ستينات القرن الماضي، ثم ليواصل عمله هناك في الأمم المتحدة لأربعة عقود.
واستقر الدبلوماسي الغاني في نهاية المطاف في سويسرا في 2006 بعد انتهاء ولايته الثانية على رأس المنظمة الدولية.
وعمل انان في السلك الدبلوماسي وساهمت شخصيته في تعزيز حضور الأمم المتحدة على الساحة الدولية خلال ولايتيه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب