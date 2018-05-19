هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 09:45 ص 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:45

أجرت عدة قاذفات قنابل صينية عمليات هبوط للمرة الأولى في احدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في خطوة يمكن ان تثير مجددا توترات بين الدول المطلة على هذه المنطقة البحرية الحيوية والاستراتيجية.

وشاركت قاذفات من انواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى أتش-6 كاي القادرة على حمل اسلحة نووية في تدريبات على الهبوط والاقلاع على مدارج جزيرة لم يكشف اسمها، وذلك بعد اجراء محاكاة لعمليات قصف لاهداف في البحر، وفق ما ذكرت القوات البحرية الصينية في بيان.

ونقل البيان عن وانغ مينغليانغ الخبير في الشؤون الدفاعية ان تدريبات الاقلاع والهبوط على جزر في بحر الصين الجنوبي ستساعد القوات الجوية الصينية في "تقوية قدراتها القتالية للتعامل مع تهديدات أمنية بحرية".

ويأتي هذا الاعلان بعد أسابيع على تقرير بثته قناة "سي ان بي سي" الأميركية أفاد نقلا عن مصادر استخبارية أميركية بأن الصين نصبت أنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات في جزر سبارتلي التي تطالب فييتنام والفيليبين ايضا بالسيادة عليها.

وحذرت واشنطن من ان بكين قد تواجه "عواقب" لم تحددها بسبب انشطتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وقالت انها اثارت القضية مع الصين.

وغرّدت الخبيرة في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بوني غلاسير "اعتقد انها المرة الاولى تحط فيها قاذفة قنابل في بحر الصين الجنوبي".

وذكر تحليل نشر على موقع المركز ان موقع المدرج الذي هبطت عليه القاذفات يعتقد انه جزيرة وودي حيث أكبر قاعدة عسكرية صينية في جزر باراسيل التي تطالب فييتنام وتايوان بالسيادة عليها.

وتتنازع منذ سنوات الصين والفيليبين وبروناي وماليزيا وفييتنام المطالبة بحق السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تعتبر ممرا حيويا لطرق الشحن كما انها تحوي احتياطات نفط وغاز كبيرة.

وتعمل الصين على استصلاح شعب مرجانية تسيطر عليها في المنطقة منذ سنوات، اضافة الى بناء منشآت مدنية وعسكرية في البحر المتنازع عليه.

وتتضمن المنشآت العسكرية قواعد ورادارات ونظم اتصالات ومنشآت بحرية واسلحة دفاعية منها مدارج لهبوط طائرات عسكرية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب