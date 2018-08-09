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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 09:10 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:10

تظاهرة ضد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة في شيكاغو في 30 حزيران/يونيو 2018

أمر قاض في واشنطن الخميس بعودة طائرة تقل طالبتي لجوء هما أم وابنتها الى بلدهما بعدما طلبتا اللجوء الى الولايات المتحدة، وهدد وزير العدل الأميركي بملاحقته قضائيا بتهمة ازدراء القضاء، كما أعلنت منظمة غير حكومية.

وقالت منظمة "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير إن المهاجرتين كانتا تقدمتا بشكوى للاعتراض على طردهما الى السلفادور، وخصصت جلسة للنظر في طلبهما الخميس.

وأوضحت المنظمة التي قدمت الشكوى باسم طالبتي اللجوء، أن القاضي منع إبعادهما بانتظار درس القضية.

وأكدت المنظمة في سلسلة تغريدات "بينما كنا أمام المحكمة علمنا أن الحكومة أبعدت موكلة وابنتها قبل بضع ساعات ما يعرض حياتهما للخطر". وأضافت أن ذلك "يخالف التزام الحكومة أمام المحكمة بعدم إبعاد أي شخص قبل اليوم التالي على الأقل".

وتابعت أن "القاضي أمر الحكومة بعودة الطائرة أدراجها وإعادة الأم طالبة اللجوء وابنتها إلى الولايات المتحدة"، موضحة انه "قال إنه إذا لم تحل المشكلة، إنه يعتزم إطلاق ملاحقات بتهمة ازدراء القضاء -- تستهدف في البداية وزير العدل" جيف سيشنز.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن القاضي ايميت جي ساليفان وصفه قرار الحكومة ابعاد طالبتي اللجوء بانه "فضيحة". وقال "إبعاد شخص يسعى للحصول على العدالة في الولايات المتحدة بينما يقوم محاموه بالدفاع عنه؟ (...) لست مسرورا من ذلك إطلاقا. هذا أمر غير مقبول".

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي نقلت شبكة "ان بي سي نيوز" تصريحاته إن الطائرة لم تعد أدراجها لكن كارمن -- اسم مستعار -- وابنتها بقيتا في داخلها وستتم إعادتهما إلى الولايات المتحدة.

والأم وابنتها جزء من مجموعة من المهاجرين "الفارين من العنف الأسري ووحشية العصابات" في أميركا الوسطى، قدموا شكوى الثلاثاء بمساعدة منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ومركز "سنتر فور جيندر اند ريفوجيز ستاديز" لتجنب إبعادهم.

وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ان كارمن فرت من السلفادور بعد "عشرين عاما من أعمال عنف جنسية مروعة من قبل زوجها وتهديدات بالقتل مصدرها عصابة".

وأوضحت المنظمة على موقعها الالكتروني أن "كارمن تعرضت للإغتصاب المتكرر والتهديد بالقتل من قبل زوجها حتى عندما كانا منفصلين". واضافت أنهاغ "هربت في حزيران/يونيو 2018 مع ابنتها لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة".

وتابعت "مع أن عملاء توصلوا إلى أن روايتهما صحيحة، رفض في نهاية المطاف طلبهما للحصول على حماية اللجوء لأنهما ليس هناك +خوف من اضطهاد فعلي+ لهما".

وكان سيشنز أعلن في حزيران/يونيو أن الولايات المتحدة ستشدد إجراءات طلب اللجوء للحد من تدفق المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.

وأوضح ان الادعاءات بالعنف الأسري أو العنف من قبل العصابات لم تعد كافية لتقديم طلب في مراكز الحدود.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب