هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 02:50 ص

طالبو لجوء تم ترحيلهم من الولايات المتحدة يتجمعون عند معبر ال شابارال قبل نقلهم الى ملجأ في تيخوانا في المكسيك

أصدر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأربعاء أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالاجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وأصدر القاضي جون تيغار حكمه الذي أصبح ساري المفعول مباشرة بعد جلسة استماع حول طعن بالاجراءات المثيرة للجدل التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.

وتهدف اجراءات ترامب الجديدة الى منع معظم طالبي اللجوء من أميركا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم يأتون من المكسيك.

وتزامن قرار القاضي تيغار مع قرار لقاض فيدرالي آخر في واشنطن بالسماح بتنفيذ اجراءات اللجوء الجديدة بعد نظره في دعوى منفصلة الأربعاء.

ومع ذلك فإن قرار تيغار يضمن عدم تنفيذ الاجراءات الجديدة حتى يتم حل جميع القضايا والطعون القانونية.

وكتب تيغار في حكمه أن "الاجراءات الجديدة غير صالحة لأنها تتعارض مع قوانين اللجوء الحالية"، مستنكرا قرار الحكومة الاميركية إصدار القانون الجديد الذي وصفه بأنه "اعتباطي ومتقلب".

وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز قانون الفقر الجنوبي ومركز الحقوق الدستورية قد طعنوا باجراءات ترامب أمام المحاكم الأسبوع الماضي، اضافة الى طعون أخرى منفصلة في واشنطن.

وقالت ميليسا كرو وهي محامية في مشروع العدالة للمهاجرين "حكم اليوم انتصار مهم للأفراد والأسر الضعيفة من دول أميركا الوسطى المحاصرة الذين يبحثون عن ملجأ في بلادنا".

واضافت "سنستمر في محاربة هذه السياسة الوحشية اضافة الى مجموعة أخرى من السياسات التي تحاول ادارة ترامب من خلالها شن الحرب على طالبي اللجوء وعلى قانون اللجوء في بلدنا".

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