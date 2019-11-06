هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 06:50 م

طفلة تلوح بالعلم القبرصي خلال عرض عسكري في ذكرى استقلال الجزيرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس أن بلاده بدأت الأربعاء إجراءات سحب 26 "جواز سفر ذهبي" للاشتباه بحصول انتهاكات لقواعد يفرضها الاتحاد الاوروبي على منح الجنسية مقابل استثمارات مالية.

وتأتي الخطوة بعد انتقادات طاولت الحكومة القبرصية على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأن أقرباء ومقربين من رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتهمه منظمات وهيئات بقمع معارضيه، حصلوا على الجنسية القبرصية مقابل استثمارات مالية.

وقال وزير الداخلية القبرصي إن الحكومة ستطلق "عملية لسحب الجنسية" من 26 شخصا، من دون ذكر أسمائهم.

وتواجه حكومة قبرص ضغوطا كبيرة منذ أن نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا عن منح مسؤولين كمبوديين جوازات سفر قبرصية في عامي 2016 و2017.

وبين هؤلاء قائد الشرطة نيث سافويون الذي تقول وكالة رويترز إن قواته "أوقفت معارضين لهون سين وقمعت بعنف احتجاجات ضد حكومته".

وبحسب الوكالة فإن قائد الشرطة وزوجته هون كيملنغ، قريبة رئيس الوزراء، وأولادهما الثلاثة ممنوعون من دخول الولايات المتحدة على خلفية تقويض الديموقراطية في بلادهم.

وهذا الأسبوع أفادت صحيفة "بوليتيس" لقبرصية بأن رجل الأعمال الماليزي جهو تايك لو قد منح الجنسية بعدما اشترى فيلا فخمة في منتجع آيا نابا السياحي.

وهو متهم بالضلوع في عملية اختلاس أموال بمليارات الدولارات من صندوق استثماري تابع للدولة الماليزية، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكانت قبرص قد أطلقت برنامج منح الجنسية مقابل استثمارات مالية في الجزيرة بعد أزمتها الاقتصادية في عام 2013.

ووفّر البرنامج لقبرص التي منحت بموجه الاف الاشخاص جنسيتها، مداخيل مالية بمليارات اليورو.

وقال وزير الداخلية إن البرنامج "ساعد البلاد عندما كانت تمر بفترة صعبة للغاية"، لكنه أقر بأن "أخطاء قد ارتكبت".

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