هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 02:23 م

صورة نشرت بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تظهر منصة للتنقيب عن المحروقات قبالة السواحل القبرصية

احتجت قبرص رسمياً الأربعاء على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤول بارز في وزارة الخارجية البريطانية شكك فيها في حق قبرص في التنقيب عن مخزونات الطاقة في مياه المتوسط فيما لا تزال الجزيرة مقسمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو ان "جمهورية قبرص تتخذ اليوم (الاربعاء) اجراء سيتم ارساله إلى المفوضية البريطانية السامية، وسيرسل الرئيس (نيكولاس اناستسياديس) الرسالة الضرورية لرئيسة الوزراء" البريطانية تيريزا ماي.

وصرح للصحافيين أنه "تم استدعاء المفوض البريطاني السامي إلى وزارة الخارجية للتمثيل الضروري لبلاده بسبب تصريحات وكيل الوزير المؤسفة".

والثلاثاء وصف الرئيس القبرصي ب"غير المقبولة" تصريحات وكيل وزارة الخارجية الان دنكان التي شكك خلالها في حق قبرص في التنقيب عن الغاز.

وقال ان حكومته ستقدم شكوى إلى ماي بسبب تصريحات دنكان التي جاءت في الوقت الذي تسعى فيه جمهورية قبرص إلى حشد الدعم الدولي بعد محاولة تركيا التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للجزيرة.

وكان دنكان قال أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء "موقف المملكة المتحدة هو أنه انسجاما مع الميثاق الدولي حوق حقوق البحار، فإنه يجب عدم القيام بأية أعمال تنقيب في أية منطقة متنازع على السيادة فيها".

وتقول تركيا انها تنقب داخل الجرف القاري وانها لا تنتهك القانون الدولي.

والاثنين حذّر الاتحاد الأوروبي تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا "بالرد بشكل مناسب".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية أعربت الاحد عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها.

وكانت تركيا اعلنت الجمعة عزمها على القيام باعمال تنقيب عن الغاز حتى ايلول/سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الاعلام القبرصية أنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته الى ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان ارادوا ضم الجزيرة الى اليونان.

وسبق ان وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والاميركية اكسون موبيل.

لكن أنقرة تعارض اي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وأثار اكتشاف احتياطات غاز كبيرة في البحر المتوسط نزاعا على هذه الموارد الهائلة.

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