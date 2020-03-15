هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 06:04 م

اعلنت جمهورية قبرص الاحد تشديد اجراءات الدخول الى اراضيها واغلقت سلسلة من المتاجر بينها الفنادق لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه ابتداء من الاثنين، لن يسمح بدخول البلاد لمن "لا يحملون شهادة طبية" تظهر خضوعهم لفحص يؤكد عدم اصابتهم بالفيروس.

واضاف "سيتم اخضاع من تنطبق عليهم هذه الشروط لفترة حجر صحي اجباري ل14 يوما".

وكان اعلن الجمعة حظر دخول غير المقيمين في الجزيرة لمدة 15 يوما، بحيث لا يسمح بدخول البلاد سوى للمواطنين القبارصة والمقيمين بصفة شرعية، والدبلوماسيين والطلاب المسجلين واشخاص معينين.

والاحد اعلنت وزارة الصحة اغلاق مراكز التسوق والحانات والمقاهي ومعظم المطاعم وعدد من المرافق الأخرى لمدة أربعة أسابيع ابتداء من الاثنين.

وقالت ان الفنادق ستغلق حتى 30 نيسان/ابريل بحيث لا يسمح للمكوث فيها سوى للنزلاء الحاليين الذي يسمح لهم بالاقامة لمدة ستة ايام اخرى ابتداء من الاثنين.

وأعلن الرئيس رزمة مساعدات مالية بقيمة 700 مليون يورو لدعم العاملين والشركات الصغيرة.

وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليا و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة.

وأعلنت وزارة الصحة القبرصية الأحد تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 33 شخصا.

والأحد أعلنت القوات البريطانية المتمركزة في قبرص إصابة اثنين من عناصر قاعدة أكروتيري الجوية، وهي أرض خاضعة للسيادة البريطانية.

وسجّل الشطر الشمالي ست حالات لاربعة المان ومواطنين قبرصيين تركيين جاءا الى البلاد من المملكة المتحدة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك