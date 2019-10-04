هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 02:21 م

سفينة تنقيب تركية قرب اسطنبول في العشرين من حزيران/يونيو 2019

اتهمت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي تركيا الجمعة بتحدي مواقف الاتحاد عبر ارسال سفينة تنقيب جديدة الى المياه الاقليمية للجزيرة.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان ان "قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية في جنوب غرب الجزيرة".

واضافت الحكومة ان "عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدا جديدا خطيرا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".

وتقول نيقوسيا ان تركيا ارسلت سفينة التنقيب يافوز الى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الخالصة، علما بان تراخيص تنقيب في هذه المنطقة سبق ان منحت لمجموعتي توتال الفرنسية وايني الايطالية في ايلول/سبتمبر الفائت.

واكدت ان المنطقة التي ستعمل فيها السفينة التركية تم تحديدها بوضوح بموجب القانون الدولي بوصفها جزءا من المياه الاقليمية لقبرص.

واعتبرت الحكومة ان "هذا الاستفزاز الجديد هو مثال يظهر كيفية تحدي تركيا للدعوات المتكررة للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لوقف انشطتها غير القانونية".

وشددت نيقوسيا على ان "السلوك الاستفزازي والمعادي" لتركيا لن يثنيها عن التنقيب عن الغاز.

واثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

والجزيرة مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والتي اعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف الحاق الجزيرة باليونان.

وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الامر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.

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