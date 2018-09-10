محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 12:48 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:48

مارة يشاهدون الدمار الذي سببه حريق نجم عن انفجار شاحنة صهريج في لاغوس في 28 حزيران/يونيو 2018. (afp_tickers)