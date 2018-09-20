قتلى وجرحى في إطلاق نار في مريلاند (الشرطة)
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قوة من الشرطة الاميركية قرب موقع اطلاق النار في ابردين في منطقة هافورد في ولاية ميريلاند الخميس في 20 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل عدة اشخاص واصيب آخرون بجروح الخميس خلال اطلاق نار في ولاية مريلاند على بعد حوالى 100 كلم شمال واشنطن، وفقا للشرطة.
وقال الشرطي جيفري غالر في مؤتمر صحافي "يمكننا تأكيد عدة إصابات ووفيات" في مستودع يقع في منطقة هارفورد.
وأضاف "بناء على ما نعرفه، هناك مشتبه به واحد، وهو رهن الاحتجاز وفي حالة حرجة في المستشفى". وبحسب وسائل الإعلام، توفي ثلاثة أشخاص. ولم ترغب الشرطة في أن تؤكد أن امرأة هي التي أطلقت النار، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وتابع غالر "لا نعتقد أن هناك تهديدات إضافية في منطقة هارفورد"، مشيرا إلى أنه كان عملاً منعزلاً لم يعد يشكل خطرا على سكان المنطقة.
بدأ إطلاق النار في مستودع مركز توزيع لشركة "رايت ايد" للادوية.
ووفقاً للشرطة، يبدو أن المشتبه به استخدم قطعة سلاح واحدة فقط.
وأشار غالر إلى أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار. واستجابت الشرطة بسرعة، بدعم من ضباط الشرطة الاتحادية والوكالة الفدرالية المسؤولة عن الأسلحة والمتفجرات، بحسب السلطات.
من جهته، اشار حاكم ولاية مريلاند لاري هوغان الى "تبادل مروع لاطلاق النار".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب