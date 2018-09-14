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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 03:49 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:49

مياه نهر نيوز تفيض على الواجهة البحرية في نيو بيرن في كارولاينا الشمالية خلال مرور الاعصار فلورنس في 14 ايلول/سبتمبر 2018

أدى الاعصار فلورنس الذي تحول الى عاصفة مدارية إلى فيضانات "كارثية" في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية السبت، ومصرع عدد من الاشخاص بينهم أم وطفلها لقيا حتفهما في سقوط شجرة على منزلهم.

وأكدت مصادر رسمية مصرع أربعة على الاقل بينما أشارت وسائل الاعلام الى ضحية خامسة. وعاثت العاصفة خرابا في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية حيث انهمرت امطار غزيرة تسببت في فيضان الأنهر.

صباح السبت، افاد المركز الوطني للاعاصير إن "قوة فلورنس تتراجع ببطء في أطراف المناطق الداخلية فوق شرق ولاية كارولاينا الجنوبية لكنها تتسبب بفيضانات كارثية في كارولاينا الشمالية والجنوبية ومن المتوقع أن تتراجع لتصبح منخفضا استوائيا بحلول الليل".

وفي نيو بيرن، المدينة الواقعة على ضفة نهر قرب ساحل كارولاينا الشمالية حيث بلغ ارتفاع المد ثلاثة أمتار، تقوم السلطات بانقاذ مواطنين محاصرين وإحصاء الخسائر.

وقال رئيس بلدية نيو بيرن داينا آوتلو لشبكة سي.إن.إن "انقذنا للتو أكثر من 400 شخص ولا يزال هناك مئة طلبوا انقاذهم ولدينا نحو 1200 في مراكز الإيواء".

وأضاف "هناك 4200 منزل متضرر" وحض المواطنين على عدم الخروج إلى الشوارع نظرا للمخاطر التي قد تسفر عن خطوط شبكة الكهرباء.

وقال حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر مساء الجمعة إن الوالدة وطفلها قتلا في مقاطعة نيو هانوفر. وبحسب عناصر الاطفاء فإن المنطقة لم تشملها اوامر الإخلاء فيما بدأت الزوابع الأولى للاعصار باجتياح الساحل الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وأفادت السلطات المحلية عن وفاة في مقاطعة بيندر عندما حالت الاشجار المتهاوية دون وصول عناصر الانقاذ إلى امرأة تعاني من حالة مرضية. وقالت وسائل الاعلام المحلية إنه تعرضت لأزمة قلبية.

وذكرت وسائل الاعلام الأميركية في وقت لاحق إن رجلا في مقاطعة لينوار توفي بعد ان جرفته الرياح العاتية عندما كان يحاول تفقد كلابه.

- كاهون نيفي -

حرم أكثر من 760 ألف مشترك من الكهرباء في كارولاينا الشمالية وتم إيواء أكثر من 21 ألف شخص في 157 مركز في أنحاء الولاية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الى المناطق المنكوبة الاسبوع المقبل "فور التأكد من أن زيارته لن تعرقل جهود الانقاذ أو الإغاثة".

وأشاد ترامب بجهود فرق الانقاذ وغرد قائلا "أميركا فخورة بكم".

وعند الساعة 8,00 صباحا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) تراجعت السرعة القصوى للرياح إلى نحو 80 كلم في الساحة، لكن مركز الأعاصير حذر المواطنين من ارتفاع المد إلى مستويات خطيرة "وفيضانات كارثية".

وأعلن الجيش صباح السبت نشر حوالى 200 جندي لمساعدة جهود الرد والاغاثة مدعومين ب100 شاحنة ومعدات.

وإلى جانب فرق الطوارئ الفدرالية والتابعة للولاية انضم متطوعون من "كاهون نيفي" الذين هرعوا إلى هيوستن خلال الاعصار هارفي لتوفير المياه، إلى جهود الاغاثة.

- اشجار وأعمدة كهرباء مقتلعة -

وصل الاعصار فلورنس إلى رايتسفيل بيتش بولاية كارولاينا الشمالية وكان قد انخفض إلى الفئة الأولى بعد أن ضرب ساحل ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية. وهناك ايضا خطر الزوابع وحذر المركز الوطني للأعاصير من "احتمال هبوب بعض الزوابع في جنوب شرق كارولاينا الشمالية وشمال شرق كارولاينا الجنوبية.

وفي ويلمينغتون حيث ضربت عين الاعصار، اقتلعت الاشجار وخطوط الكهرباء وتهشمت العديد من النوافذ. وبدت الشوارع مقفرة وتقطع سبل البعض بسبب الأشجار التي سدت الطرق.

وصدرت أوامر لنحو 1,7 مليون شخص في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبة وفرجينيا بالاخلاء الطوعي أو القسري، وملايين آخرين يقيمون في أماكن معرضة لخطر العاصفة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب