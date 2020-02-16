هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 08:23 م

أضرار جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك في شمال سوريا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخّخة في منطقة تل أبيض السورية الواقعة عند الحدود مع تركيا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية متحالفة معها.

وشنت أنقرة حملة عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في الأراضي السورية الحدودية.

وأعلنت الوزارة على تويتر إصابة خمسة أشخاص بجروح.

ولم تتبن أي جهة على الفور التفجير.

لكن الوزارة حمّلت مسؤوليته لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصفها أنقرة بأنها "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وجاء في بيان الوزارة أن "الإرهابي المسؤول عن هذا الاعتداء وإرهابيا وصل إلى المنطقة في سيارة أخرى محمّلة بالمتفجرات لاعتداء ثان قد ضبطا وهما على قيد الحياة".

وتعتبر أنقرة وحلفاؤها الغربيون "حزب العمال الكردستاني" منظّمة إرهابية.

إلا أن الغرب تعاون بشكل وثيق مع "وحدات حماية الشعب" في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ومنذ الحملة العسكرية التي شنتها تركيا وقعت عدة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل مدنيين وجنود أتراك، حمّلت أنقرة مسؤوليتها لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.

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