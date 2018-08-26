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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 11:34 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:34

سيارات شرطة أمام موقع إطلاق نار في جاكسونفيل بولاية فلوريدا في 26 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)