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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 07:28 م 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 19:28

حاجز للجيش الباكستاني في منطقة كرام القبلية شمال غرب البلاد

قُتل شخصان وجُرح 25 آخرون الاحد في اشتباك بين ناشطين من البشتون ومقاتلين في منطقة قبلية مضطربة في باكستان قرب الحدود مع افغانستان، بحسب ما اعلن مسؤولون.

ووقع الاشتباك في وانا كبرى مدن منطقة وزيرستان الجنوبية حيث شن الجيش في الماضي عمليات ضد حركة طالبان ومقاتلين موالين لتنظيم القاعدة.

وكان مناصرو "حركة حماية الباشتون" التي أسسها منصور بشتين (26 عاما) ينوون تنظيم تظاهرة احتجاجا على تفشي الفساد في المناطق القبلية.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "الاشتباك وقع بعدما منع مقاتلون ينتمون لمجموعة مولوي نظير مناصري حركة حماية البشتون من اقامة تظاهرة احتجاجية".

وتابع المسؤول ان ناشطين من البشتون احرقوا مركزين تابعين للمقاتلين ما ادى الى تبادل لاطلاق النار اسفر عن مقتل شخصين وجرح 25 آخرين.

وتعذّر الحصول على تأكيد من السلطات لهويات القتيلين والجرحى.

ومولوي نظير وزير الذي قتل في غارة لطائرة مسيرة في 2013 كان قائد مجموعة مقاتلة نفذت هجمات ضد الجنود الاميركيين في افغانستان.

وأكد مسؤول في الاستخبارات المحلية الاشتباك والحصيلة، وقال إن السلطات فرضت على الفور حظر تجول في المنطقة لاحتواء التدهور السريع للاوضاع.

وقال مسؤول آخر إن جهودا تبذل للسيطرة على الاوضاع، مضيفا ان الادارة المحلية على تواصل مع "الجانبين".

وبرزت حركة حماية البشتون على الساحة الباكستانية بعدما اثار مقتل احد نجوم شبكات التواصل الاجتماعي غضبا عارما ضد الاعدامات خارج نطاق القانون.

وتطالب الحركة بادانة التمييز الذي يقول البشتون إنهم يتعرضون له في باكستان، وعمليات الاعدام خارج اطار القضاء والاختفاء القسري للاشخاص، وكذلك الفوضى التي خلفتها تدخلات الجيش في شمال غرب البلاد المنطقة التي يتحدر منها كثيرون منهم.

وتتطابق انتقادات "حركة حماية الباشتون" مع ما تقوله واشنطن وكابول اللتان تتهمان اسلام اباد منذ فترة طويلة باستخدام طالبان كقوة رديفة وبايوائها على اراضيها.

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بغض النظر عن نشاط مجموعات جهادية وحتى التعاون معها، لشن هجمات في افغانستان انطلاقا من قواعدها الخلفية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب