هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 10:32 ص

قتل رجل شخصين وتسبب بجرح أربعة آخرين في اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سور-ايزير (جنوب شرق) فرنسا، في خضم فترة العزل جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، دون أن تتوضح دوافعه.

وقالت رئيسة بلدية المدينة ماري هيلين تورافال لوكالة فرانس برس إن المهاجم المشتبه فيه "دخل إلى متجر للتبغ" وهاجم المسؤول عنه.

ثم "توجه إلى متجر آخر، يبيع اللحوم، واستولى على سكين أخرى" قبل أن يواصل اعتداءه الدامي في وسط مدينة رومان-سور-ايزير التي يقطنها نحو 30 ألف شخص.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لودوفيك بريتون، وهو مسؤول محل قتل أحد زبائنه، إن المهاجم "دخل إلى المتجر. التقط سكينا بعدما قفز وراء المنضدة وطعن بها أحد الزبائن، ثم غادر راكضا"، وأضاف "حاولت زوجتي مساعدة الضحية، بلا جدوى".

واعتُقل المنفذ المشتبه فيه دون أن يظهر مقاومة بعد وقت قصير من الأحداث، نحو الساعة 11,00 ت غ.

وقالت بلدية المنطقة في بيان "نجهل حتى الساعة دوافع" الاعتداء، وأضافت أن المصابين موجودون في "العناية المركزة".

- "فعل شنيع" -

وعلى حسابه في "تويتر"، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "هذا الفعل الشنيع".

وتابع "ستسلط الأضواء على هذا الفعل الشنيع الذي يحزن بلادنا المتضررة بشدة خلال الأسابيع الأخيرة".

ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخصاً في البلاد.

ووفق ما نقلت إذاعة "فرانس بلو دروم أرديش" عن شهود، صرخ المهاجم "الله أكبر!" أثناء مهاجمة ضحاياه.

وقال الكاتب العام المساعد لنقابة "تحالف الشرطة الوطنية" دفيد أوليفييه إن الموقوف طلب منهم أن يقتلوه. وأضاف في تصريح لتلفزيون "بي اف ام تي في"، "بالنسبة لنا، توجد جميع مقومات الهجوم الإرهابي".

وقدّم المهاجم المشتبه فيه نفسه على أنه لاجئ سوداني مولود عام 1987، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق وكالة فرانس برس.

لكن المصدر اضاف أن المهاجم غير معروف لدى أجهزة الشرطة الفرنسية بالهوية التي قدّم نفسه بها.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعيش فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمرّ منذ موجة الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة التي بدأت في العام 2015.

وخلال أربع سنوات، أسفرت الاعتداءات في فرنسا عن مقتل حوالى 256 شخصاً. وفي المجمل، تمّ إحباط 60 اعتداء منذ عام 2013.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك