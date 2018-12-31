قتيلان في اعتداء بقنبلة في جنوب الفيليبين

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 12:54 م

محققون يعاينون حطاما تسبب به الاعتداء بقنبلة في كوتاباتو، جنوب الفيليبين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

قُتل شخصان وأصيب نحو 35 بجروح الاثنين بانفجار قنبلة خارج مركز تجاري في كوتاباتو، جنوب الفيليبين الذي يشهد تمردا اسلاميا، كما أعلنت الشرطة.

وإثر هذا الانفجار، فتش المحققون المركز التجاري وعثروا على طرد مشبوه عمدوا الى إبطال مفعوله، كما أكد المتحدث باسم الشرطة رويل زافرا.

وقتلت بائعة متجولة ورجل. ومعظم الجرحى الذين ثلاثة منهم في حال خطرة، هم زبائن أتوا لشراء ما يحتاجون إليه ليلة رأس السنة.

وبسبب عصف الانفجار، تناثر في الشارع كثير من لوازم العيد وتحطم زجاج نوافذ المباني المحيطة.

ولم يكن في وسع المحققين أن يحددوا على الفور نوع القنبلة المستخدمة أو تحديد مشتبه بهم. لكن قائد الجيش في المنطقة الجنرال كيريليتو سوبيجانا أكد لشبكة آي.بي.اس-سي.بي.إن، أن رجلا شوهد يحمل علبة وضعها أمام المركز التجاري، ثم انفجرت بعد ثوان.

واضاف ان القنبلة تحمل توقيع "تنظيم داعش"، أي المتطرفين المحليين الذين بايعوا تنظيم الدولة الاسلامية.

ومدد الكونغرس الفيليبيني مطلع كانون الأول/ديسمبر الأحكام العرفية التي اعلنت في أيار/مايو 2017 في جزيرة مينداناو التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وحيث تقع كوتاباتو، بسبب تمرد لجهاديين يعلنون انتماءهم الى تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة مراوي. واسفرت المعارك للقضاء على الجهاديين عن 1200 قتيل.

وبين آب/اغطس وأيلول/سبتمبر، انفجرت قنابل في مدينة إيسولان التي تبعد 77 كلم جنوب كوتاباتو، اسفرت عن ثلاثة قتلى على الأقل.

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