قتيلان في هجوم بسكين قرب باريس تبناه تنظيم الدولة الاسلامية
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سيارة تابعة للشرطة أمام مركز شرطة في باريس في 20 آب/اغسطس.(afp_tickers)
أقدم رجل يحمل سكينا على قتل شخصين واصابة آخر بجروح بالغة الخميس في تراب في ضاحية باريس، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤول محلي لاحقا ان الشرطة قامت بقتل المهاجم.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له.
وأوردت وكالة أعماق بعد وقت قصير على تنفيذ الهجوم عبر حسابات الجهاديين على تطبيق تلغرام أن "منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على تويتر "افكاري تتجه الى الضحايا واحبائهم" مضيفا "أنوه برد فعل قوات الامن النموذجي وتعبئتهم".
وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.
وكانت مصادر أمنية فرنسية قالت سابقا لوكالة فرانس برس ان المدينة تضم عددا كبيرا من المسلمين فيما يشتبه بان نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب