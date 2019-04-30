هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 11:16 م

طلاب وموظفون في جامعة نورث كارولاينا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية ينتظرون قرب مدخل الحرم الجامعي إثر إطلاق نار وقع بداخله في 30 نيسان/أبريل 2019.

قتل شخصان على الأقلّ وجرح أربعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في إطلاق نار وقع بعد ظهر الثلاثاء في حرم جامعة كارولاينا الشمالية في مدينة شارلوت، كما ذكرت السلطات المحلية.

واوضحت اجهزة الاغاثة في المساء ان تشخيص الحالة الحيوية للجرحى الثلاثة قد بدأ، مؤكدة وفاة اثنين واصابة آخر لكن حالته ليست في خطر.

وكانت اشارت الى ان حياة اثنين من الجرحى الاربعة ليست مهددة، لكنها اوضحت ان الحصيلة يمكن ان ترتفع.

من جهته، اعلن جهاز الطوارئ في الجامعة الغاء كل الامتحانات حتى نهاية الاسبوع.

وقد حصل اطلاق في اليوم الاخير من العام الدراسي.

وكان المسؤول الامني في الجامعة جيف بيكر تحدث في مؤتمر صحافي قبل اصدار الحصيلة الاخيرة لاجهزة الطوارئ عن "اصابة ثلاثة بجروح خطرة". وسارع فريقه الى التدخل لوقف اطلاق النار وتوقيف مطلق النار الذي كان "مسلحا بمسدس".

وقال بيكر "نتدرب على هذا النوع من الحوادث". واضاف "وضعنا في الوقت نفسه الحرم الجامعي تحت الرقابة من خلال نظام يتيح لنا القيام بذلك عن طريق الضغط على زر واحد".

ورفض اعطاء مزيد من التفاصيل عن مطللق النار والضحايا.

من جهتها أعلنت شرطة شارلوت-ميكلينبرغ في تغريدة على تويتر أنّها سيطرت على الوضع واعتقلت مشتبهاً به، مطمئنة إلى أنّ المكان آمن وأنّها بصدد تمشيط مباني الحرم الجامعي.

وقالت الشرطة في تغريدتها "نفتش كل مكاتب الحرم. المكان آمن. تم اعتقال شخص. ما من داع للاعتقاد بضلوع شخص آخر". وأضافت أنّ عناصرها بصدد "تفتيش مباني الحرم الجامعي الواحد تلو الآخر".

وتابعت مساء الثلاثاء أن "عملية الفتيش مستمرة"، داعية الموجودين داخل المبنى إلى التحلي بالصبر. وقالت "لا تغادروا المبنى قبل التحقق منه بالكامل".

أما مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة فأعلن من جهته أنّ "الطوق الأمني ما زال مفروضاً حول الحرم الجامعي".

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة هو طالب في الجامعة يبلغ من العمر 22 عاماً وكان يتخصّص في التاريخ قبل أن ينقطع عن الدراسة.

من جهتها قالت قناة تلفزيونية محليّة تابعة لشبكة فوكس إنّ القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً.

وقال شاهد عيان احتمى مع طلاب آخرين في القاعة لشبكة "ان بي سي" مساء الثلاثاء "كنا في المكتبة عندما دخل وجرى الناس بسرعة غلى الممر وهو يصرخون مطلق نار". وأضاف "وضعنا طاولة أمام الباب وأطفأنا الأنوار وانتظرنا بعض الوقت حتى وصول الشرطة".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على فتح شاب في التاسعة عشرة من العمر النار في كنيس في كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل امرأة وجرح ثلاثة أشخاص.

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