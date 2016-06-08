قتيلان وعدد كبير من الجرحى في اعتداء استهدف الشرطة جنوب شرق تركيا
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انتشار للشرطة التركية في موقع تفجير في اسطنبول في 8 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
اسفر تفجير سيارة مفخخة امام مركز شرطة مديات في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية الاربعاء عن مقتل شرطيين اثنين واصابة الكثيرين بجروح، على ما اعلنت وسائل الاعلام التركية.
ووقع انفجار قوي امام مركز الشركة الواقع في مبنى من عدة طبقات ادى الى توجه الكثير من سيارات الاسعاف الى الموقع في المدينة في محافظة ماردين، على ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية التي اتهمت المتمردين الاكراد بالمسؤولية.
كما افادت شبكة سي ان ان-تورك ان سيارة مثقلة بالمتفجرات حاولت اقتحام سياج امني امام مركز الشرطة قبل ان يطلق الشرطيون المناوبون النار على السائق الذي سارع الى تفجير شحنته.
وارتفعت اعمدة الدخان من مبنى مديرية الشرطة الذي لحقت به اضرار فادحة، شأن المباني المجاورة، فيما انهمك عناصر جهاز الاطفاء في العمل في المكان، بحسب صور التلفزيون.
كذلك تحدثت قنوات التلفزيون عن سقوط عدد كبير من الجرحى الذين نقلوا الى مستشفيات المنطقة في الهجوم الذي استهدف مدينة تبعد حوالى 50 كلم عن الحدود السورية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب