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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يونيو, 2016 10:09 ص 08 يونيو 2016 - آخر تحديث - 10:09

انتشار للشرطة التركية في موقع تفجير في اسطنبول في 8 حزيران/يونيو 2016 (afp_tickers)