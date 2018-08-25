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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 12:45 ص 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 00:45

خبير في مركز الزلازل الوطني في ستراسبورغ في شرق فرنسا يشير الى رسم بياني لزلزال ضخم ضرب اليابان في 11 آذار/مارس 2011.

قُتل شخصان وأصيب 241 بجروح عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات فجر الأحد غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين.

وحدّد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه حيث أوقع زلزال العام الماضي مئات القتلى.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن رئيس قسم الطوارئ في جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية صائب شاريداري قوله إن شخصين لقيا حتفهما هما امرأة حامل ورجل يبلغ من العمر 70 عاما توفي إثر نوبة قلبية فيما أصيب 241 بجروح، حالة ستة منهم حرجة.

وتحدث مدير الهلال الأحمر في المحافظة محمد رضا أميريان عن وقوع 21 هزة ارتدادية على الأقل.

وأشار إلى احتمال وجود مشكلات في مياه الشرب جراء الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية في القرى، إلا أنه أوضح أن لا ضرورة بعد لتوزيع الأغذية والخيم.

وذكر محافظ كرمانشاه بوشنك بازوند أن الكهرباء انقطعت بشكل مؤقت عن عدة قرى، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

وشكّلت السلطات خلية أزمة مكلّفة تنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الانقاذ والمراكز الصحية في حالة استنفار.

لكن المسؤول المحلي عن إدارة الأزمات رضا محموديان قال لوكالة "مهر" للأنباء إن "الوضع تحت السيطرة" مؤكدا أنه لم يتم بعد إرسال طلب للحصول على مساعدة من المحافظات المجاورة.

وذكرت تقارير صحافية أن سكان المناطق العراقية قبالة محافظة كرمانشاه شعروا بالزلزال.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجرحى ينقلون على وجه السرعة الى المستشفيات في حين يبدو أن البنى التحتية تضررت بصورة طفيفة من جرّاء الزلزال.

وتقع ايران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدي احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض الى نشاط زلزالي قوي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حصد زلزال بقوة 7,3 درجات 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه إضافة إلى ثمانية قتلى في العراق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب