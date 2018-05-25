هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 04:26 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:26

متظاهرون يقيمون حاجزا بعد استئناف الحركة الاحتجاجية في 24 ايار/مايو 2018 في ماناغوا

قتل شخصان على الاقل وجرح 54 آخرون الاربعاء في نيكاراغوا في مواجهات بين متظاهرين ومؤيدين لحكومة دانيال اورتيغا، غداة تعليق حوار وطني يهدف الى وضع حد للازمة السياسية في هذا البلد.

وكان مؤتمر نيكاراغوا الاسقفي علق الاربعاء الحوار الوطني الذي يهدف الى انهاء الازمة السياسية بين الحكومة والمعارضين حول احلال الديموقراطية في النظام.

وتقول اللجنة الاميركية لحقوق الانسان ان 76 شخصا قتلوا واكثر من 800 جرحوا منذ بداية التظاهرات في 18 نيسان/ابريل احتجاجا على اصلاح لنظام التقاعد تخلت عنه الحكومة بعد ذلك، لتصبح التظاهرات موجهة ضد غياب الحريات في البلاد.

ولا تشمل هذه الحصيلة القتيلين والجرحى الذين سقطوا الاربعاء في مواجهات وقعت في مدينة ليون التي تبعد نحو تسعين كيلومترا شمال غرب العاصمة ماناغوا، حسب الصليب الاحمر واقرباء للضحايا.

وقتل مانويل تشيفيز (31 عاما) بالرصاص عندما حاول انصار للحكومة طرد طلاب ومتظاهرين آخرين اقاموا حاجزا على الطريق الرئيسية المؤدية الى ليون، حسبما ذكرت خوستا راميريز خالة القتيل لوكالة فرانس برس.

وقالت ان تشيفيز "اصيب برصاص (رشاش) ايه كي في رأسه".

من جهته، صرح المدير المحلي للصليب الاحمر مارسيو اوكون ان لويس دياز وهو متظاهر مؤيد للحكومة، قتل بقذيفة يدوية الصنع.

واسفرت الصدامات بين الجانبين خمس ساعات واسفرت عن سقوط 54 جريحا بينهم عشرة في حالة خطيرة اثر اصابتهم باسلحة نارية ورصاص مطاطي وقذائف هاون، او كسور.

وسجلت مواجهات في مدن اخرى بين متظاهرين من جهة والشرطة ومؤيدين للحكومة.

وعلق الحوار بعدما رفضت حكومة دانيال اورتيغا الذي حكم البلاد من 1979 الى 1990 وعاد الى السلطة في 2007، مناقشة برنامج عمل ينص خصوصا على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لاجرائها خلال السنة الجارية، بهدف ايجاد حل للازمة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب