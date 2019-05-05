هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 05:24 م

النيران تتصاعد من طائرة مدنية روسية بعد هبوط اضطراري في مطار خارج موسكو في 5 ايار/مايو 2019

اسفر هبوط اضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو لطائرة اندلع فيها حريق تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية عن قتيل على الاقل، وفق ما أفادت وكالات الانباء الروسية الاحد.

ونقلت وكالة تاس للانباء عن لجنة التحقيق الروسية أن "المعلومات حتى الان تفيد بسقوط قتيل، في حين أن أربعة اشخاص يحتاجون الى عناية طبية" جراء الحادث الذي تعرضت له طائرة "سوبرجيت 100" كانت اقلعت متجهة الى مورمانسك (شمال) ثم قامت بهبوط اضطراري فيما كانت النيران تتصاعد منها.

وقال الاعلام الروسي إن الطائرة كانت تقل 73 راكبا وستة هم افراد الطاقم.

واظهرت أشرطة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها. واظهرت أشرطة أخرى ركابا يسارعون الى النزول منها.

وقال مصدر لوكالة انترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد اقلاعها. لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الاولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالارض واندلعت فيها النار".

من جهتها، اوردت الوزارة الروسية لحالات الطوارىء كما نقلت عنها الوكالات أن ستة اشخاص نقلوا الى المستشفى.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين موسكو ومورمانسك.

والطائرة من طراز "سوبرجيت 100" وهي اول طائرة مدنية روسية الصنع بعد الحقبة السوفياتية.

وذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص أن الطائرة اقلعت في الساعة 18,03 (15,03 ت غ) وتحدث قبطانها عن تعرضها لحادث اثناء التحليق في الساعة 18,11 قبل أن يوجه نداء استغاثة في الساعة 18,25.

واوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "تحقيقا جنائيا فتح لانتهاك قواعد السلامة".

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة فيما قالت وكالة ريا نوفوستي إنه قد يكون ناتجا من خلل في نظام الكهرباء.

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