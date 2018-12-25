قتيل على الأقل في الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس (لأمن)

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 09:29 ص

شاحنة للإطفاء ومسؤولون أمنيون أمام مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018

قتل شخص واحد هو "موظف" في الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية صباح الثلاثاء في طرابلس، كما ذكر مصدر أمني موجود في المكان لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر أن "سيارة مفخخة" انفجرت أولا أمام المقر، ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع. وبعد ذلك اندلعت معارك داخل المبنى مع "ثلاثة أو أربعة مهاجمين". وتابع أن انفجارا ثانيا "قام به انتحاري" حدث "في الطابق الثاني".

من جهتها، تحدثت وزارة الصحة الليبية في بيان عن سقوط قتيل وتسعة جرحى في الهجوم.

سُمع دوي انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار صباح الثلاثاء في حرم وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، وفقا لشهود عيان ووسائل الإعلام وبينها القناة التلفزيونية الرسمية لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت القناة الرسمية نقلاً عن مصادر لم تسمها في وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، إن الهجوم نفذه "إرهابيون"، فيما ذكر شهود أنهم رأوا أعمدة من الدخان فوق المبنى.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية وتتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.

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