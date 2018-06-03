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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 02:23 م 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 14:23

عناصر من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر خلال دوريات شرق بنغازي في 7 شباط/فبراير 2018. (afp_tickers)