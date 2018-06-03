قتيل في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا (وكالة)
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عناصر من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر خلال دوريات شرق بنغازي في 7 شباط/فبراير 2018.(afp_tickers)
قتلت امرأة واصيب خمسة اشخاص فجر السبت في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا، بحسب ما اوردت الاحد وكالة "لانا" التابعة للسلطات في هذه المنطقة.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم عبر قنواته المعتادة.
وذكرت الوكالة ان "الهجوم الارهابي" اسفر عن مقتل امرأة واصابة خمسة اشخاص كانوا "يعبرون" في سيارة امام مركز شرطة القنان على بعد 18 كلم جنوب اجدابيا حيث حاجز لقوات الامن.
وسبق ان شهدت مدينة اجدابيا التي يقطنها نحو 75 الف شخص وتبعد 160 كلم شرق بنغازي، هجمات دامية لتنظيم الدولة الاسلامية استهدفت خصوصا حواجز لعناصر في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
ففي 22 ايار/مايو، تبنى التنظيم المتطرف هجومين على "الجيش الوطني الليبي" جنوب اجدابيا اسفرا عن مقتل جنديين وخطف ثالث.
وفي اذار/مارس، اعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءين على حواجز للفريق نفسه في منطقة اجدابيا خلفا مقتل عشرة عسكريين.
ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.
وتشن قوات حفتر منذ الشهر الفائت هجوما ل"تحرير" مدينة درنة (حوالى 300 كلم شرق بنغازي) التي يسيطر عليها مقاتلون اسلاميون، علما بان تنظيم الدولة الاسلامية طرد منها في 2015.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب