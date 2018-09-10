هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 07:28 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:28

قتل سائق حافلة وأصيب آخرون بجروح في هجوم على قافلة من الحافلات ليل السبت الاحد على بعد بضعة كيلومترات من باميندا (شمال غرب) في الكاميرون الناطقة باللغة الانكليزية، كما اعلن التلفزيون الرسمي مساء الأحد.

وقد شن الهجوم مسلحون في قرية أكوم التي تبعد بضعة كيلومترات عن باميندا، حسبما اضاف التلفزيون في نشرته المسائية.

وأظهرت صور للهجوم تناقلتها الاحد شبكات التواصل الاجتماعي طريقا يجرى تصليحه وقد شق في وسطه خندق، وخمس حافلات للنقل العام مدمرة بآلات كهربائية.

وحفر المهاجمون الخندق، كما افاد شهود ردا على تساؤلات وسائل الإعلام في مكان وقوع الحادث.

وقال مسؤول في شركة الأشغال العامة التي تقوم بتجديد الطريق بين باميندا وبافوسام (80 كلم جنوب)، إن "احد المتعاونين معنا أبلغنا أن مجموعة من رجال مسلحين اقتحمت الورشة واستولت على حفارة في الطريق".

وقامت سلطات ولاية ميزام وفرقة من الجيش الكاميروني بإعادة حركة السير مساء الأحد.

وتواجه المنطقتان الناطقتان بالانكليزية (من أصل عشر مناطق في الكاميرون) أزمة حادة منذ أواخر 2016 على خلفية مطالب باستقلال.

وتحولت التظاهرات السلمية اعمال عنف مسلحة وباتت المعارك يومية تقريبا بين قوى الأمن والانفصاليين، خصوصا منذ توقيف الزعيم المطالب بالاستقلال سيسيكو ايوك تابي وتسعة من أنصاره.

وفي الكاميرون الناطقة بالانكليزية، قتل 109 من عناصر قوى الامن، كما تقول الحكومة التي تصف الانفصاليين بأنهم "ارهابيون".

ولم يعرف عدد الضحايا المسجلة لدى الانفصاليين.

ويسود الاعتقاد أن مئات من المدنيين قتلوا في هذا النزاع، كما تقول منظمات غير حكومية.

ومن المقرر اجراء انتخابات رئاسية في الكاميرون في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

ويتنافس تسعة مرشحين، منهم الرئيس المنتهية ولايته بول بيا (85 عاما) منها 35 في الحكم، ويطمح الى ولاية سابعة على التوالي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب