قتيل وجريحان إصابتهما خطرة في هجوم بسكين قرب باريس و"تحييد" المهاجم (الشرطة)
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سيارة تابعة للشرطة أمام مركز شرطة في باريس في 20 آب/اغسطس.(afp_tickers)
أقدم رجل يحمل سكينا على قتل شخص وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطرة الخميس في تراب في ضاحية باريس قبل ان تقوم قوات الامن "بتحييده" كما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر ان المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة بدون ان يكون بوسعه القول ما اذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، او تأكيد او نفي الطابع الارهابي للهجوم.
وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.
وكانت مصادر أمنية فرنسية قالت سابقا لوكالة فرانس برس ان المدينة تضم عددا كبيرا من المسلمين فيما يشتبه بان نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا للقتال الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب