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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 08:50 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:50

سيارة تابعة للشرطة أمام مركز شرطة في باريس في 20 آب/اغسطس. (afp_tickers)