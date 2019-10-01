هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 11:31 ص

عناصر الشرطة عند مركز هيرماني للتسوق في بلدة كووبيو في فنلندا بعد الهجوم الذي وقع في كلية سافو المهنية بتاريخ 1 تشرين الاول/اكتوبر 2019

قتل رجل شخصاً وأصاب عشرة بجروح في اعتداء بالسلاح الأبيض الثلاثاء في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية نقلاً عن شهود عيان أن المهاجم الذي أصيب بجروح أيضاً، اقتحم احد صفوف "كليّة سافو المهنية" صباح الثلاثاء. وتمّ اعتقاله.

وصرّح المتحدث باسم شرطة فنلندا الشرقية لوكالة فرانس برس "المشتبه به كان يحمل سلاحاً أبيض"، من دون تأكيد ما إذا كان سيفاً.

وقال شاهد عيان لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة "كيسكيسومالاينن" إن المهاجم "ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن" قبل أن يطلق "نوعًا من القنابل الحارقة الصغيرة".

بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تدعى روزا كوكونين وتعمل في مرآب للسيارات مقابل المعهد لقناة "إم تي في" الفنلندية أن معلمة هرعت من المبنى والدم يسيل من يدها.

وصرّحت كوكونين للقناة التلفزيونية الإخبارية "بينما كنت أساعد المدرّسة، بدأت أسمع صرخات أخرى تطلب المساعدة. وكان الطلبة يفرّون إلى مرآبي".

وقالت أيضاً لوكالة "إس تي تي" للأنباء إن الطلبة وصفوا السلاح بأنه "سيف طويل" مشيرين إلى أن المهاجم "بدأ يلوّح بالسيف داخل الصف".

ولا تزال ظروف هذه الحادثة غامضة وكذلك دوافع المشتبه به الموقوف.

وكتبت الشرطة في تغريدة "أنه رجل، مواطن فنلندي". وكان يحمل أيضاً سلاحاً نارياً.

وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

ووصف رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في تغريدة الهجوم بـ"المثير للصدمة والمستهجَن تمامًا".

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