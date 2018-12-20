قرار بسحب عدد "كبير" من الجنود الأميركيين من أفغانستان (مسؤول أميركي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 12:49 ص

ترامب وخلفه ماتيس خلال مناسبة في كانب ديفيد 6 كانون الثاني/يناير 2018

أفاد مسؤول أميركي الخميس لفرانس برس أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "هذا القرار قد تم اتخاذه. سوف يكون هناك انسحاب هام".

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون اما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو في عمليات خاصة لمكافحة الارهاب.

ووفق المسؤول اتخذ ترامب قراره الثلاثاء، في نفس اليوم الذي أعلن فيه انه سيأمر بانسحاب جميع الجنود الاميركيين من سوريا.

وفي وقت سابق الخميس قدّم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس استقالته لأن وجهات نظره حول قضايا العالم لم تعد تتوافق مع ما يفكر به ترامب.

وتعتبر قرارا ترامب حول سوريا وافغانستان نقطة تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يفتحان الباب أمام سلسلة من الأحداث المتتابعة غير المتوقعة في الشرق الاوسط وأفغانستان.

والعام الماضي تمكن ماتيس مع مسؤولين عسكريين آخرين من اقناع ترامب بارسال المزيد من الجنود الأميركيين الى أفغانستان، حيث كانت طالبان تحقق هناك مكاسب هامة وتوقع خسائر كبيرة بالقوات الافغانية المحلية.

لكن ترامب قال حينها ان حدسه يقول بضرورة الخروج من افغانستان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 7 آلاف جندي أميركي سيعودون من أفغانستان.

ويأتي هذا الانسحاب مع دفع الولايات المتحدة من أجل ابرام اتفاق سلام مع طالبان.

وات/سام

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