هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 12:11 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:11

صورة التقطت بتاريخ 17 تشرين الأول/اكتوبر 2016 تظهر موظفا يطبع في مقر شركة الأمن عبر الانترنت العملاقة "كاسبرسكي" في موسكو

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن وحدة قراصنة الإنترنت الروسية التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية تستهدف مراكز أبحاث أميركية تابعة للمحافظين.

وبناء على أمر قضائي، سيطرت الشركة الأسبوع الماضي على مواقع إلكترونية مزيفة على علاقة بهذه النشاطات بينها موقع يحاكي مجلس الشيوخ الأميركي، وفق ما أفاد رئيس "مايكروسوفت" براد سميث في معلومات نشرها عبر مدونة الاثنين.

وكتب سميث أن القراصنة على ارتباط بوحدة عسكرية روسية هي مديرية المخابرات الرئيسية التي كان يطلق عليها "جي آر يو".

وتمثلت الفكرة في إيهام الناس بأنهم يفتحون روابط تديرها هذه المجموعات السياسية ومن ثم إعادة توجيههم إلى أخرى مزيفة يديرها القراصنة لتتم سرقة كلمات السر وغيرها من المعلومات.

وقال سميث إن أحد هذه المواقع بدا كمحاكاة للموقع التابع "للمعهد الجمهوري الدولي" الذي يروج للمبادئ الديموقراطية ويضم مجلس إدارته أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بمن فيهم جون ماكين الذي انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحاكي موقع آخر النطاق الذي يستخدمه "معهد هدسون" الذي يستضيف حوارات مهمة عن مواضيع بينها الأمن عبر الانترنت.

وكتب سميث "نحن قلقون من أن تشكل هذه المحاولات وغيرها تهديدات أمنية لمجموعات واسعة على ارتباط بالحزبين السياسيين الأميركيين (الجمهوري والديموقراطي) قبيل انتخابات (منتصف الولاية التشريعية) عام 2018".

وأشار خبراء إلى أن عمليات القرصنة تستهدف أي شخص يعارض بوتين.

وقال مدير مشروع "حماية الديموقراطية الرقمية" في جامعة هارفارد إريك روزنباخ لصحيفة "نيويورك تايمز" "هذا دليل جديد على أن الروس لا يشنون في الواقع هجمات على أسس حزبية. هم ينفذون هجمات يرونها من منظور مصلحتهم الوطنية الخاصة".

وأضاف "تتعلق المسألة بتعطيل وتقليص أي مجموعة تتحدى أسلوب عمل روسيا في عهد بوتين في الداخل وحول العالم".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب