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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 02:37 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:37

مبان في مقر شركة أرامكو في الظهران على مسافة 400 كلم شرق العاصمة السعودية الرياض في 10 أيار/مايو 2016 (afp_tickers)