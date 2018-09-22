قراصنة يختطفون 12 من أفراد طاقم سفينة سويسرية قبالة سواحل نيجيريا
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مرفأ ابابا في نيجيريا(afp_tickers)
يحتجز قراصنة 12 شخصا من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية رهائن في المياه النيجيرية السبت، وفق ما أفادت الشركة المشغّلة السفينة.
وقالت "ماسويل شيبينغ" أن سفينتها "أم في غلاروس" التي تقل طاقما مكوّنا من 19 شخصا تعرضت لاعتداء صباح السبت خلال نقلها شحنة قمح من العاصمة النيجيرية لاغوس الى بورت هاركور.
وذكرت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الاعتداء وقع على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غرب جزر بوني عندما "صعد أفراد عصابة القراصنة بواسطة حبال طويلة الى السفينة غلاروس وقطعوا الشريط الشائك للوصول الى متنها والى قمرة القيادة".
وأضاف البيان "مع اتلاف معظم وسائل الاتصال على متن السفينة، غادرت العصابة بعد اقتيادها 12 من أفراد طاقمها البالغ 19 شخصا رهائن".
وأشارت شركة الشحن ومقرها جنيف الى أنه "تم ابلاغ جميع السلطات المسؤولة" واستدعاء الخبراء المختصين ل"ضمان اطلاق سراح المحتجزين بشكل سريع وآمن".
وقالت وزارة الخارجية السويسرية انها "تبلغت بالاعتداء على غلاروس، وهي سفينة ترفع العلم السويسري كانت تبحر بمحاذاة الساحل النيجيري"، مضيفة أن مكتب الملاحة البحري السويسري على اتصال بالشركة المشغّلة للسفينة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب