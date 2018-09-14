محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 05:33 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:33

علم الاتحاد الاوروبي (afp_tickers)