هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 12:41 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ دباباته قصفت فجر الأحد مواقع عسكرية لحركة حماس في قطاع غزة ردّاً على خمسة صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية من دون أن تسفر عن إصابات.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية أنّه "ردّاً على الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت دبابات الجيش عدداً من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة".

وأتى هذا التصعيد بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى لبدء "مسيرات العودة".

وتزامنت الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل الى تفاهمات جديدة مع اسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل.

وزار وفد أمني مصري مخيم العودة شرق مدينة غزة وتفقد الأوضاع قبل مغادرته المكان، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس الذي شاهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لدى وصوله إلى المخيم الواقع في منطقة ملكة شرق غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي حشد عشرات المدرعات على طول الحدود، ووضع عشرات القناصة على أهبة الاستعداد، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي شاهد المدفعية والدبابات شرق غزة.

وتزامن ذلك مع "يوم الأرض" الذي يتم إحياؤه سنويا في 30 آذار/مارس في ذكرى مقتل ستة عرب إسرائيليين على أيدي القوات الاسرائيلية خلال تظاهرات خرجت عام 1976 احتجاجا على مصادرة أراض.

ويأتي هذا التصعيد الجديد قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبعد أيام قليلة من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحماس في تصعيد أثار مخاوف من وقوع حرب رابعة بين الطرفين.

ويعيش مليونا فلسطيني في القطاع الفقير الذي تحاصره إسرائيل بينما تغلق مصر في كثير من الأحيان معبر رفح الحدودي مع غزة.

ومنذ 30 مارس/آذار 2018 ، قُتل ما لا يقل عن 262 فلسطينياً بنيران القوات الاسرائيلية، غالبيتهم على طول الحدود فيما قتل جنديان إسرائيليان.

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