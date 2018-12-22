قضاء الإكوادور يرفض مجددا طلبا لمؤسس ويكيليكس لتعديل شروط لجوئه

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 07:07 ص

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج كما بدا في مؤتمر بالفيديو مع القضاء في عاصمة الإكوادور كيتو في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

رفضت محكمة في الإكوادور في جلسة استئناف طلبا لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لتعديل شروط لجوئه إلى سفارة كيتو في لندن التي لجأ إليها منذ 2012 ليفلت من ملاحقات محتملة من قبل الولايات المتحدة.

وقال كارلوس بوفيدا محامي مؤسس ويكيليس إن المحكمة رأت في القرار الذي سلم الجمعة إلى هيئة الدفاع عن أسانج أنه "لم يحدث أي مساس بحقوق" أسانج لذلك قررت محكمة بيشينشا الإقليمية رد الطلب.

وأضاف "خسرنا (...) ونتيجة لذلك استنفدنا كل الطعون" المتاحة.

ويطالب الاسترالي أسانج بإعادة كل امكانيات الاتصال التي كان يتمتع بها وقطعت منذ آذار/مارس، ثم أعادت كيتو جزءا منها، ويعترض على المعايير الجديدة لإقامته داخل السفارة التي يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى "إنهاء اللجوء" الممنوح من الإكوادور.

وفي كلمته الأخيرة أمام القضاء عبر الفيديو، أكد أسانج أنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة بعد نشر موقعه ويكيليكس في 2010 العديد من الوثائق السرية الدبلوماسية والعسكرية الأميركية.

وقال أسانج إنه وضع "سيؤدي حتما إلى مشاكل صحية وإلى إدخالي المستشفى وموتي، أو إلى ذريعة سياسية لتسليمي بطريقة غير قانونية إلى السلطات البريطانية ثم إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم علي بالسجن مدى الحياة".

وقد أسقطت الدعوى المرفوعة عليه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد في أيار/مايو 2017. لكن القضاء البريطاني يرفض رفع مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بحجة أنه لم يحترم في 2012 شروط إطلاق سراحه بكفالة.

وكانت سلطات الإكوادور ذكرت أن كيتو نجحت في الحصول على "ضمانات" من لندن بعدم تسليم أسانج إلى أي بلد ثالث إذا غادر مقر البعثة الدبلوماسية. لكن موقع ويكيليكس ذكر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مدعين أميركيين كشفوا في زلة لسان وجود اتهام ضده كان يفترض ان يبقى سريا.

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