هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 07:48 ص

رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يمثل أمام لجنة تحقيق في جوهانسبرغ في 19 تموز/يوليو 2019

أعلن قاض في جنوب إفريقيا الجمعة أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية "تاليس"، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده.

وقال ويلي سيريتي القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ إن "طلب (...) إسقاط الملاحقات تم رفضه".

وبذلك ستبدأ محاكمة الرئيس السابق الثلاثاء في هذه المدينة الواقعة في شرق دولة جنوب إفريقيا.

ويشتبه بان زوما (76 عاما) تلقى رشاوى من مجموعة "تاليس" الفرنسية لعقد تسلح بقيمة اربعة مليارات يورو منح في 1999. وكان زوما حينذاك "وزيرا" في الاقليم ثم نائبا لرئيس البلاد.

ودفع زوما المتورط في عدد من قضايا الفساد الى الاستقالة في منتصف شباط/فبراير بعد مواجهة طويلة مع حزبه الحاكم المؤتمر الوطني الافريقي، وسيريل رامابوزا الذي تولى الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد.

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