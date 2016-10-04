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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2016 05:35 ص 04 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 05:35

المرشح الجمهوري دونالد ترامب في واشنطن في 9 ايلول/سبتمبر 2016 (afp_tickers)