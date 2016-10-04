قضاء نيويورك يامر مؤسسة ترامب بالتوقف عن جمع هبات
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المرشح الجمهوري دونالد ترامب في واشنطن في 9 ايلول/سبتمبر 2016(afp_tickers)
امر قضاء ولاية نيويورك مؤسسة دونالد ترامب بالتوقف عن جمع هبات، في نبأ سيء آخر لحملة المرشح الجمهوري الذي تنهال عليه المشاكل منذ اسبوع.
وجاء في رسالة للنائب العام لولاية نيويورك بتاريخ الجمعة، ان مؤسسة ترامب ليست مسجلة بالطريقة الصحيحة لدى مكتب الاعمال الخيرية لولاية نيويورك ولم يسبق ان قدمت المعلومات المالية الاجبارية المرتبطة بانشطتها.
وامر لذلك النائب العام المؤسسة "بوقف الدعوة الى تقديم هبات او اي نشاط آخر لجمع اموال في نيويورك" ومنحها 15 يوما لتقديم الوثائق المطلوبة.
وتتعرض مؤسسة ترامب منذ اسابيع لانتقادات.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت الشهر الماضي ان ترامب استخدم المؤسسة لدفع غرامات اثر محاكمة، وهو اجراء يبدو انه يتعارض مع القواعد المالية.
كما اتهمت الصحيفة ايضا ترامب بدفع 280 الف دولار كتعويضات باسمه في تسويات ودية، في حين يجب ان تستخدم اموال المؤسسة فقط لغايات خيرية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب