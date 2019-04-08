هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 02:38 م

أعلنت قطر الإثنين أنها رفعت ثلاث دعاوى قضائية في لندن ونيويورك ضد 3 بنوك بينها بنك إماراتي وبنك سعودي لما قالت أنه محاولة للتلاعب بعملتها وسنداتها.

ورفعت الدوحة التي تعرضت لمقاطعة من بعض الدول في الخليج منذ حزيران/يونيو 2017، أيضا قضية في لندن ضد بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورغ بالإضافة إلى قضايا في نيويورك تستهدف بنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وافاد بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري أن "بنك هافيلاند حاول إضعاف الريال القطري عن طريق عرض أسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين".

وبحسب البيان فإن بنك قطر المركزي بدأ أواخر عام 2017 تحقيقا "في تلاعب محتمل في أسعار الصرف (...) بعد تأكده أن بنوكا تسعى لشن حملة ضد الريال القطري بتداوله فيما بينها بالأسواق الخارجية عند مستويات ضعيفة، لاختلاق صورة بأن اقتصاد قطر ينهار".

وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتقول قطر إنّها تتعرّض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

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