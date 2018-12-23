قطر تعلن استعدادها لتقديم مساعدات للسودان (الرئاسة السودانية)

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 06:41 ص

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت الرئاسة السودانية ليل السبت الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد للرئيس عمر البشير في اتصال هاتفي استعداد الدوحة لمساعدة السودان الذي يشهد احتجاجات على زيادة أسعار الخبز وغلاء الأسعار أسفرت عن سقوط قتلى.

وقالت الرئاسة السودانية في بيان وزعته على أجهزة الاعلام إن الرئيس البشير "تلقى اتصالا هاتفيا" من أمير قطر الذي أكد "وقوف بلاد مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة ".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة المساعدات .

وأدى قرار الحكومة السودانية خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل، حسب أرقام رسمية. وتؤكد المعارضة من جهتها أن 22 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم حوالى سبعين بالمئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار لرسمياً 47,5 جنيهاً وفي السوق الموازية 60 جنيهاً. ويعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك