قطر تفرض زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على المشروبات الكحولية

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 09:25 ص

عمال في ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

فرضت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على الكحول اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بحسب ما أكد مسؤول حكومي الإثنين.

وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة "على المنتجات الضارة بالصحة" اعتبارا من العام 2019.

وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخوّلة بيع الكحول في الإمارة. ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمّن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.

وتم تداول القائمة التي تضمّنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤول قطري لوكالة فرانس برس صحة القائمة.

وعلى سبيل المثال أصبح سعر صندوق جعة "هاينكن" (24 وحدة) 384 ريالا (105 دولارات، 92 يورو).

ولا يعتبر شرب الكحول غير قانوني في قطر وهو متاح في الفنادق، كما يمكن لغير القطريين شراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ولكن يحظر شرب الكحول في الأماكن العامة، كما يمنع إدخاله الى البلاد.

ويرجّح أن تشكل المشروبات الكحولية موضوعا حساسا خلال فترة التحضير لاستضافة الإمارة كأس العام بكرة القدم عام 2022.

وكان منظّمو البطولة أعلنوا أن المشروبات الكحولية ستكون متوفّرة للجماهير في أماكن محددة، ولكن ليس في الأماكن العامة، احتراما للثقافة القطرية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك