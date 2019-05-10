هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 05:29 م

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي خلال مؤتمر صحافي في باريس في 10 ايار/مايو 2019

قدمت قطر 24 آلية لنقل الجنود لبوركينا فاسو للتصدي لهجمات الجهاديين التي تواجهها البلاد منذ 2015 كما قال التلفزيون العام في بوركينا الجمعة.

وهذه المدرعات من طراز "ستورم" ستسمح ب"التصدي للأوضاع التي نعيشها" كما قال وزير الدفاع شرفي سي.

وذكرت رئاسة الأركان العامة أن هذه المدرعات التي نقلتها طائرات تابعة لسلاح الجو القطري "ستعزز المعدات والقدرات العملانية" للقوات المسلحة الوطنية.

ونهاية كانون الأول/ديسمبر قدمت قطر 24 مدرعة "ستورم" لمالي، البلد المحاور لبوركينا الذي يواجه تهديدا ايضا من الجهاديين.

وتشهد بوركينا فاسو منذ اربع سنوات هجمات أكثر دموية ومتكررة تنسب إلى المجموعات الجهادية منها ""أنصار الإسلام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

والهجمات التي كانت تتركز أولا في شمال البلاد باتت تستهدف العاصمة ومناطق أخرى خصوصا الشرق وأوقعت منذ 2015 نحو 440 قتيلا بحسب تعداد لفرانس برس.

وتكبد جيش بوركينا فاسو خسائر في العتاد طاولت خصوصا شاحنات بيك-آب وآليات خفيفة خلال انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع في الشمال والشرق.

وتزامنت المساعدة القطرية مع إعلان تحرير القوات الفرنسية الخاصة في بوركينا فاسو أربع رهائن بينهم فرنسيان خطفا في بنين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك