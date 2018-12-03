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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 06:21 ص 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 06:21

شعار اوبك على مقر المنظمة في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (afp_tickers)