هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 03:20 م

رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب (وسط) يزور ستاد الوكرة في الدوحة في 28 آذار/مارس 2019.

وقعت قطر وفرنسا الخميس في الدوحة أتفاقا أمنيا حول كأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية بعد اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى "بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العام 2022 وإدارة أمن الحدث"، بحسب بيان صدر بعد توقيع الاتفاق. ولم يتم إعطاء مزيد من التفاصيل حول الاتفاق.

وتم إعلان الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب ونظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في الديوان الأميري.

ويعكس الاتفاق العلاقات الوثيقة بين الدوحة وباريس.

ويأتي الاتفاق بعدما حضر فيليب افتتاح متحف قطر الوطني الذي صممه المهندس الفرنسي جان نوفيل. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي ضمن الحاضرين.

ويتجلى التعاون الفرنسي القطري الرياضي في امتلاك الإمارة الغنية نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي، فيما ينظر إلى فرنسا باعتبارها لعبت دورا رئيسيا في فوز قطر بتنظيم كأس العالم للمرة الاولى.

وقطعت مصر والسعودية والامارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وسبق ان وقعت قطر مع بريطانيا اتفاقا لتوفير الحماية الجوية اثناء المونديال.

وبموجب هذا الاتفاق الموقع في نيسان/ابريل 2018، سيقوم سلاح الجو الملكي البريطاني بطلعات مشتركة مع الطيارين القطريين بطائرات تايفون لتأمين اجواء قطر اثناء الحدث الكروي الأبرز في العالم.

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