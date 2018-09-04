قطعة نقدية مرصعة بالماس بقيمة 2,48 مليون دولار في أستراليا
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صورة نشرتها مؤسسة النقد في بيرث في 4 أيلول/سبتمبر 2018 لقطعة نقدية أسترالية مرصعة بماس زهري تبلغ قيمتها 2,48 مليون دولار محلي(afp_tickers)
سكّت أستراليا قطعة نقدية مصقولة بالذهب ومرصعة بماس زهري نادر تبلغ قيمتها 2,48 مليون دولار أسترالي بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة.
وستطرح هذه التحفة التي تبلغ زنتها كيلوغرامين والتي تعدّ أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا، في مزاد علني. وتظهر عليها نقوش لمركبة شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.
واستحدث هذه القطعة "لتلبية الطلب الشديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة"، بحسب ما صرّح ريتشارد هيز المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث.
وهو قال إن "القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة ... تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض".
وقد استخرجت إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية التي أطلق عليها اسم "ديسكوفيري" من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب