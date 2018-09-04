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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 10:21 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:21

صورة نشرتها مؤسسة النقد في بيرث في 4 أيلول/سبتمبر 2018 لقطعة نقدية أسترالية مرصعة بماس زهري تبلغ قيمتها 2,48 مليون دولار محلي (afp_tickers)