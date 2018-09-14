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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 05:00 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:00

رئيس إريتريا أسياس افورقي (يمين) ورئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد في اديس ابابا في 16 تموز/يوليو. (afp_tickers)