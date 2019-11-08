هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 02:59 م

اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بودابست مساء الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت الرئاسة التركية الجمعة ان قمة حول سوريا ستجمع قادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مطلع كانون الاول/ديسمبر على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي مقرر عقده قرب لندن.

وأشار الى انعقاد هذه القمة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بعد اجتماع تحضيري في اسطنبول مع وفود فرنسية وألمانية وبريطانية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن كالين قوله "تم الاتفاق على عقد هذه القمة الرباعية على هامش قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في لندن يومي 3 و 4 كانون الاول/ديسمبر".

ستعقد القمة بحضور رجب طيب أردوغان وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل وبوريس جونسون ضمن سياق التوتر الحاد بين تركيا وأوروبا التي انتقدت بشدة الهجوم التركي في التاسع من تشرين الاول/أكتوبر في شمال سوريا ضد القوات الكردية.

وكان اردوغان اتهم في 21 تشرين الاول/أكتوبر الدول الغربية بـ "الوقوف إلى جانب الإرهابيين" ضد تركيا لانتقادها الهجوم.

يتهم الغربيون أنقرة بإضعاف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية من خلال مهاجمة المقاتلين الاكراد في وحدات حماية الشعب، رأس الحربة في المعركة ضد التنظيم الجهادي.

تم تعليق العملية العسكرية التركية بموجب اتفاقين توصلت إليهما أنقرة مع واشنطن وموسكو ينصان على سحب وحدات حماية الشعب الكردية من معظم مواقعها في قطاع بعمق 30 كلم من الحدود التركية.

وحذر اردوغان الجمعة من أن تركيا ستواصل عمليتها حتى تنسحب جميع وحدات حماية الشعب من المنطقة، مؤكدا أن الجيش التركي لن يغادر سوريا طالما كانت هناك دول أجنبية أخرى.

ونقلت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة عنه قوله "نشارك سوريا حدودا بطول 911 كلم، لكن ليس لروسيا والولايات المتحدة ولا لإيران حدود" مع سوريا.

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