هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 04:43 م

كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني يتحدث في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في واشنطن في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

أعلن كبير موظفي البيت الابيض بالإنابة الخميس أنّ قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ستعقد العام المقبل في منتجع الرئيس دونالد ترامب للغولف في فلوريدا.

واختارت الإدارة الأميركية منتجع ترامب الوطني للغولف في ميامي من ضمن 12 مكانا آخر لاستضافة القمة المقبلة في حزيران/يونيو 2020.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "نعتقد تماما أن هذا هو أفضل مكان يمكن الحصول عليه".

ومن المقرر عقد القمة لقادة مجموعة السبع في الولايات المتحدة، وقد اقترح ترامب في آخر قمة في مدينة بياريتس في فرنسا في آب/أغسطس، أن يستضيفها في أحد نوادي الغولف العائدة اليه، ما أثار انتقادات فورية لجهة انه يريد استغلال ولايته الرئاسية.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يدرك أن اختيار المكان سيثير حتما اتهامات بارتكاب مخالفات، قال مولفاني إنّ الرئيس على علم بذلك وقد قرر المضي قدما في أي حال.

وقال "سنعقد القمة هناك وسيكون هناك أشخاص لن يتجاوزوا أبدا فكرة أن المكان ملك لترامب. نفهم ذلك، لكننا سنعقدها هناك".

وأضاف "يعرف الرئيس بالضبط أنه سيواجه هذه الأسئلة وهو يقول ببساطة +إن هذا جيد ... أنا على استعداد لمواجهة ذلك+".

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