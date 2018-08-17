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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 04:31 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:31

أوراق من العملة الفنزويلية أمام عناصر للجيش خلال تظاهرة لعاملين في القطاع الصحي في كراكاس في 16 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)