قناة "بي إن" القطرية تخسر استئنافا ضد غرامة مصرية بقيمة 22 مليون دولار
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خسرت قناة "بي إن" القطرية استئنافا ضد غرامة مصرية بقيمة 22 مليون دولار(afp_tickers)
ذكرت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء أن قناة بي إن القطرية خسرت استئنافا ضد غرامة بقيمة 22 مليون دولار فرضتها محكمة مصرية لمخالفة قوانين حماية المنافسة.
في آذار/مارس اصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكما ضد مجموعة القنوات ورئيسها ناصر الخليفي قضت بتغريمهم 400 مليون جنيه (22 مليون دولار، في دعوى رفعها جهاز حماية المنافسة المصري.
وقررت المحكمة أن القناة المعروفة بتقديم بث مباشر لمباريات كرة القدم، خالفت قوانين حماية المنافسة بإجبارها الزبائن المصريين على ابدال الأجهزة اللاقطة للحصول على خدمات بي إن.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية الثلاثاء أن المحكمة أيدت الغرامة.
ورحب جهاز حماية المنافسة بالحكم متهما القناة ب"إساءة استخدام وضعها المسيطر " في السوق المصري.
في كانون الثاني/يناير غرمت محكمة قناة بي إن والخليفي مبلغ 400 مليون جنيه مصري في قضية منافسة منفصلة.
وقالت محكمة القاهرة إن المؤسسة أجبرت المشاهدين على دفع المال لمشاهدة فعاليات قد لا يهتمون بها، من خلال نظام الباقة.
وفي الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير والذي تلاه في آذار/مارس، رفضت بي إن القرارين "لا اساس لهما".
منحت القناة القطرية مؤخرا حقوق بث مباريات الدوري الانكليزي في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاثة مواسم اخرى.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوتر بين قطر من جهة وأربع دول عربية هي مصر والسعودية والامارات والبحرين.
وقطعت مصر والسعودية والبحرين ودولة الامارات علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة الدوحة "بدعم الإرهاب" والتقارب مع إيران.
وردت الدوحة باتهام جاراتها بالسعي الى "فرض الوصاية" عليها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب