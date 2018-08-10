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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 05:36 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:36

صورة ملتقطة من شريط فيديو لوكالة فرانس برس في 10 آب/اغسطس تظهر الدخان يتصاعد من احد مباني مدينة غزنة.

بدات القوات الأفغانية حملة تمشيط بحثا عن مقاتلي حركة طالبان في غزنة الجمعة بعد ضربات جوية أميركية استهدفت هؤلاء اثناء محاولتهم السيطرة على المدينة.

وانتشرت القوات الخاصة الأفغانية في غزنة الواقعة في جنوب شرق البلاد. ويأتي الهجوم في وقت يزداد الضغط على الحركة للبدء بمحادثات سلام.

وغزنة هي ثاني عاصمة لولاية تجتاحها طالبان خلال أقل من ثلاثة أشهر بعد فاراه التي استعادها الجيش بسرعة في 15 ايار/مايو.

وتسلم المستشفى المدني في غزنة "16 قتيلا بينهم 14 جنديا و33 جريحا هم 25 عنصرا من قوات الامن وثمانية مدنيين" كما أعلن المسؤول في المستشفى باز محمد همت لوكالة فرانس برس.

وبحسب القوات الاميركية التي شنت "غارات إسنادا للقوات الافغانية" فان "المعارك توقفت منذ الساعة الثامنة صباحا" (3,30 ت غ) لكن مراسل وكالة فرانس برس في المدينة قال انه لا يزال يسمح طلقات من أسلحة رشاشة.

وقال أيضا أحد التجار ويدعى آصف بناهي (31 عاما) في اتصال هاتفي مع فرانس برس "لا نزال نسمع النيران من كل الاتجاهات. مقاتلو طالبان يجوبون المدينة وهم بالعشرات. ومبنى ادارة اعادة الاعمار تشتعل فيه النيران".

من جهته، قال قائد الشرطة المحلية فريد أحمد مرشال في اتصال هاتفي أجرته فرانس برس صباح الجمعة إن "مقاتلي طالبان شنوا هجومهم حوالى الساعة 23,00 من أمس (الخميس) وهاجموا الحواجز الأمنية التي تطوق بالمدينة"، موضحا أن "المعارك مستمرة مع قوات الأمن".

وأفاد حاكم الولاية عارف نوري ان مسلحي طالبان "تقدموا في المدينة واطلقوا عددا من قذائف الهاون على منازل"، مشيرا الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأفغان. وتحدث أيضا عن "جثث حوالى ثلاثين من مقاتلي طالبان على الأرض".

وقال اللفتنانت كولونيل مارتن اودونيل الناطق باسم القوات الاميركية لفرانس برس "حصلت عدة هجمات ضد المواقع الحكومية الليلة الماضية لكن المعارك توقفت حوالى الساعة الثامنة صباحا. القوات الاميركية ردت بتقديم اسناد جوي (عبر مروحيات هجومية) وشنت غارات" من طائرات مسيرة.

وأضاف ان "القوات الافغانية لا تزال مسيطرة على الارض. حصلت محاولة جديدة من طالبان لكن بدون جدوى لتحقيق تقدم ميداني وتصدر العناوين".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي ان "وحدات القوات الخاصة في طريقها" الى المنطقة.

وأشار شهود الى ان سحب الدخان ترتفع فوق المدنية بسبب حريق على الاقل.

وأوضح الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن "هذا الهجوم يندرج في إطار هجوم الربيع" الذي بدأ مطلع أيار/مايو "في عدة اتجاهات".

وقال إن "مئات المجاهدين المزودين بأسلحة ثقيلة استولوا على نقاط التفتيش ومراكز الشرطة في المدينة".

- "في كل مكان"-

أضاف مجاهد أن "140 من أفراد القوات المعادية قتلوا أو جرحوا لكن الخسائر في صفوف المجاهدين قليلة". ومعروف ان حركة طالبان تعمد الى تضخيم حصيلة خسائر القوات الامنية.

وعلى فيسبوك روى احد سكان غزنة أن مقاتلي طالبان في المدينة يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد ليطلبوا من الناس البقاء في بيوتهم". وأضاف "نسمع دوي انفجارات وأصوات رصاص نحن خائفون".

وقال تاجر آخر يدعى محمد حليم (49 عاما) "لا يمكننا الخروج، عناصر طالبان منتشرون في كل مكان، يمنعوننا من الخروج ونحن خائفون على حياتنا".

وذكر مصدر أمني أن القوات الخاصة "كان تم نشرها بشكل احتياطي الشهر الماضي على طول الطريق السريع بين كابول وقندهار" الذي يمر عبر غزنة "تحسبا لهجوم لطالبان"، مشيرا إلى أن هذه القوات "تتحرك لعرقلة تقدمهم".

ومنذ سقوط قندوز، العاصمة الاقتصادية لشمال افغانستان لفترة وجيزة بايدي حركة طالبان في تشرين الاول/اكتوبر 2015 ثم مجددا في الشهر نفسه عام 2016، ركزت القوات المسلحة الافغانية جهودها في محيط العواصم المحلية.

ويأتي دخول عناصر طالبان لغزنة بعد أقل من ثلاثة أشهر على اقتحامهم فاراه ليوم واحد قبل ان يطردوا منها، بعد شهرين على وقف اطلاق النار لمدة ثلاثة ايام اعلن بالاتفاق مع الجيش.

وأشارت عدة معلومات صحافية الى محادثات جارية بين طالبان ومسؤولين أميركيين في قطر حيث هناك "مكتب سياسي" للحركة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب